У Києві псуються тисячі експонатів Революції Гідності - музей

Копирайт изображения UNIAN Image caption Одна з експозицій "Революції гідності" у Львові

Близько двох тисяч експонатів майбутнього Національного музею Революції Гідності зберігаються у неналежних умовах та псуються, заявила у Києві заступник директора музею Антоніна Піпко.

"Артефакти, зібрані для музею, - у небезпеці. У музею немає тимчасового приміщення і близько двох тисяч музейних предметів зберігаються в неналежних умовах і псуються. Їх не охороняють", - заявила Антоніна Піпко.

Про це вона розповіла на спеціальній прес-конференції, яку зібрав Інститут національної пам'яті після скандалу зі стертими графіті часів Євромайдану на вулиці Грушевського.

Директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович анонсував, що вже у вересні 2017 року мають оголосити конкурс на проект будівництва Національного музею Революції Гідності.

За його словами, цього місяця Київрада має виділити земельну ділянку для будівництва музею на Алеї Героїв Небесної сотні у центрі Києва.

"Впродовж 2018-2019 років мають збудувати першу чергу комплексу", - анонсував Володимир В'ятрович.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Частина кімнати-музею Сергія Нігояна - першого загиблого на Євромайдані

До зведення музею пан В'ятрович пропонує зберігати всі експонати в Українському домі на Європейській площі.

Антоніна Піпко натомість запропонувала тимчасово зберігати експонати у приміщенні магазину, на фасаді якого стерли фрески часів Євромайдану.

Але остаточного рішення досі немає.

3 вересня активісти обмалювали стіни й розбили скляні двері та вікна салону меблів "Емпоріум" на вулиці Грушевського у Києві. Фасад магазину закидали яйцями та намагалися підпалити шини перед входом, однак їх загасили працівники патрульної поліції.

Це зробили у відповідь на зникнення з фасаду будівлі графіті часів Євромайдану.

На малюнках були зображені Тарас Шевченко, Леся Українка та Іван Франко в образах активістів Майдану.

Вони з'явилися взимку 2014 року, коли на вулиці Грушевського тривали протистояння між майданівцями і правоохоронцями.

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/VOLODYMYR.VIATROVYCH Image caption На малюнках були зображені Тарас Шевченко, Леся Українка та Іван Франко в образах активістів Майдану

Малюнки були пам'яткою історії - згідно з наказом міністерства культури від 2014 року.

Через знищення графіті столична прокуратура порушила кримінальне провадження за статтею про незаконне знищення пам'яток історії.

Вона передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років.

Міністр культури Євген Нищук заявив, що графіті українських класиків в образах активістів Майдану відновлять.

З іншого боку, поліція Києва зареєструвала кримінальне провадження через пошкодження входу магазину на Грушевського.

Магазин перебував у приміщеннях, які належать Національному інституту української мови. У крамниці заявили, що не знали про охоронний статус малюнків.

Власник магазину вже вивіз усі речі з приміщення.

В інституті української мови заявили, що не продовжать угоду оренди з власником магазину, укладену до кінця 2017 року.

Проте віддавати приміщення під музей революції теж поки не планують.