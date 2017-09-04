Біткойн побив рекорд вартості у 5 тис. доларів

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Біткойн вперше подолав поріг вартості у 5 тис. доларів.

Віртуальна валюта в суботу, за даними видання CoinDesk's, коштувала 5 103 долари.

Рекордний показник дозволив підвищити загальну вартість криптовалют, якими торгують публічно, до понад 176 мільярдів доларів.

З того часу відбувся розпродаж. На час написання новини, біткойн коштував 4 485 долари, що на 12% менше рекордної ціни.

На початку року один біткойн продавали за 1000 доларів. Нещодавно, в липні, деякі спостерігачі ринку побоювалися, що віртуальна валюта може впасти через "громадянську війну" за її майбутнє.

Проте її вартість зросла після того, як більшість розробників та майнерів почали впроваджувати компромісний план, щоб технологія дозволяли проводити більше транзакцій за хвилину.

Як зазначив експерт Ейтан Янкелевіц, спеціаліст з криптовалют юридичної компанії Sheridans, він очікує на підйом біткойна в середньостроковій перспективі.

За його словами, традиційні інвестори починають розглядати криптовалюти як невелику частину своїх диверсифікованих інвестицій.

"Крім того, існує багато компаній, які багато і легко купують біткойни, не розуміючи, як працює ця технологія або як зберегти її в безпеці", - каже експерт.