США закликали ООН вжити проти КНДР найсильніші заходи
- 4 вересня 2017
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Посол Сполучених Штатів в ООН закликала Раду Безпеки вжити "найсильніші можливі заходи" проти Північної Кореї після останнього ядерного випробування.
"Настав час використати усі дипломатичні заходи, поки не пізно", - заявила пані Гейлі на терміновому зібранні Радбезу в Нью-Йорку.
Вона також попередила, що США слідкуватиме за всіма країнами, які мають бізнес з Північною Кореєю, головним партнером якої є Китай.
За повідомленнями, КНДР готується до нових випробувань.