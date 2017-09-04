США закликали ООН вжити проти КНДР найсильніші заходи

Копирайт изображения AFP Image caption Ніккі Гейлі на засіданні Радбезу ООН

Посол Сполучених Штатів в ООН закликала Раду Безпеки вжити "найсильніші можливі заходи" проти Північної Кореї після останнього ядерного випробування.

"Настав час використати усі дипломатичні заходи, поки не пізно", - заявила пані Гейлі на терміновому зібранні Радбезу в Нью-Йорку.

Вона також попередила, що США слідкуватиме за всіма країнами, які мають бізнес з Північною Кореєю, головним партнером якої є Китай.

За повідомленнями, КНДР готується до нових випробувань.