Tinder став лідером серед додатків App Store у США

Копирайт изображения Tinder

Платформа для знайомств Tinder стала найприбутковішим додатком у магазині Apple після запуску нової платної функції, яка дозволяє користувачам бачити, хто їм першим поставив лайк.

Програма випередила додаток Netflix та гру Candy Crush у США, повідомляє App Annie.

Дотепер звичайні користувачі, а також ті, хто придбав підписку на програму, могли знайомитися, якщо партнер також поставив їм лайк.

Функція Tinder Gold у США коштує 5 доларів на місяць, ще 10 доларів - за підписку. Нової функції в додатку для Android поки що немає.

Аналітик IHS Markit Джек Кент вважає, що цей випадок демонструє, як користувачі готові платити за преміум-послуги.

Однак він додав, що платформою для знайомств мають користуватися ще більше користувачів, аби досягти успіху.

Копирайт изображения Reuters Image caption Tinder стверджує, що за один день фіксує 1,6 мільярдів профілів і формує 26 мільйонів пар.

"Під час запуску нових функцій, які доступні лише для преміум-клієнтів, велика проблема розробників додатків полягає в тому, аби чітко повідомляти про те, як працюють різні функції, й гарантувати, що вони не відлякають більшість користувачів, які користуються програмою безкоштовно", - сказав він.

Він вважає, що будь-яка стратегія преміум-класу має задовольняти потребу в монетизації, дбати про платних підписників, а також підтримати тих, хто користується безкоштовно.