ГПУ: у Швейцарії знайшли "золото сім'ї Януковича"

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Півтонни "золота сім'ї Януковича", які виявили в банку Швейцарії, передадуть до бюджету України. Так заявив генпрокурор Юрій Луценко.

При цьому він не уточнив, чиї саме активи за кордоном виявило слідство. Він повідомив, що це "справа відома" і що "прізвище фігуранта - не сам Янукович".

"Як тільки ми накладемо арешт і закінчимо всі необхідні процедури, аби гласність не пошкодила інтересам слідства, я повідомлю, про яку справу йдеться", - додав генпрокурор.

У понеділок заступник генпрокурора Євген Єнін заявив, що за кордоном заарештували понад півтонни золота, яке вивезло з України "оточення екс-президента Віктора Януковича".