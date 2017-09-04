Київ: поліція затримала шахраїв, які обміняли 100 тисяч фальшивих доларів

Копирайт изображения kyiv.npu.gov.ua Image caption Чоловіки обмінювали підробні купюри через термінали у банку

У Києві правоохоронці затримали двох фальшивомонетників, які обмінювали долари через термінали. Про це повідомили у поліції Києва.

"Зловмисники: 29-річний киянин, раніше судимий за скоєння грабежу, і 33-річний уродженець Черкас, раніше неодноразово судимий, востаннє - за скоєння розбійного нападу в квартирі. У чоловіків також вилучили підроблені долари і євро та банківські картки різних фінансових установ", - зазначив керівник поліції Києва Андрій Крищенко.

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Загалом їм вдалося обміняти близько 100 тисяч фальшивих доларів.

"Шахраї зуміли врахувати особливості електронної техніки, щоб термінали не відрізнили фальшивки", - пояснили у поліції.

Чоловікам, яких затримали, загрожує до 20 років в'язниці, уточнили правоохоронці.