Сирія: загинули двоє російських військових

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У сирійській провінції Дейр-ез-Зор загинули двоє російських військових, потрапивши під мінометний обстріл. Про це повідомили у Міноборони Росії.

"Військовослужбовці контрактної служби супроводжували автомобільну колону російського центру з примирення сторін. При проходженні в провінції Дейр-ез-Зор автомобільна колона піддалася мінометному обстрілу терористами ІД", - йдеться в повідомленні російського міністерства, яке цитує Інтерфакс.

Досі офіційна кількість загиблих за два роки російської операції в Сирії становила 34 людини.

Наприкінці серпня родичі розповіли Бі-бі-сі про загиблого в Сирії росіянина, який перебував у супроводі військової колони, коли машина з військовими підірвалася на фугасі. Офіційно ці дані не підтвердили.

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ЗМІ і раніше повідомляли про втрати, яких не було в доповідях військового відомства. Російське відомство щоразу виступало із заявою про те, що ці загиблі офіційно не були в складі збройних сил Росії.

Раніше в понеділок повідомлялося, що російська авіація здійснила понад 80 бойових вильотів, підтримуючи наступ урядових військ Сирії на Дейр-ез-Зор.

"Втрати терористів склали понад 70 людей убитими і пораненими", - доповідали у відомстві, заявляючи при цьому, що перемога "ІД" в районі Дейр-ез-Зор і деблокування міста стане стратегічною поразкою "Ісламської держави" в Сирії.