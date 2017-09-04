Режисеру Меньшову в'їзд до України заборонили рік тому

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Радянському і російському режисеру Володимиру Меньшову ще рік тому заборонила в'їзд до України.

Заборона діятиме 5 років. Рішення СБУ ухвалила в березні 2016 року. Про це йдеться у відповіді СБУ на інформаційний запит інтернет-видання "Апостроф".

Також у спецслужбі журналістам відповіли, що не відкривали провадження щодо Меньшова через те, що він передав на Донбас мільйон рублів в квітні 2017 року.

Раніше у Facebook російський письменник Захар Прілєпін повідомив, що Меньшов передав на Донбас 1 мільйон рублів і ноутбук. Він розмістив "репост з вдячністю від імені" медчастини батальйону спецоперацій номер 1. Режисер Меньшов підтвердив російській агенції "РІА Новости", що передавав Донбасу гроші.

Володимир Меньшов був режисером і зіграв у багатьох відомих фільмах: "Москва сльозам не вірить", "Заздрість богів", "Нічна варта", "Про що говорять чоловіки".