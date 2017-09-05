Доба в АТО: 36 обстрілів, але без втрат

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За минулу добу бойовики 36 разів відкривали вогонь по позиціях українських сил у зоні проведення АТО, втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

Основна напруга зберігалася на донецькому напрямку, тут стріляли в районі Зайцевого, двічі - біля Пісків, а також в Авдіївській промзоні, біля Кам'янки і шахти Бутівка.

На приморському напрямку бойовики продовжили вогневі провокації в околицях Водяного, на підступах до Лебединського, Широкиного, Мар'їнки й Талаківки.

На луганському напрямку бойовики відкривали вогонь з різних видів зброї в районі Кримського, Станиці Луганської і Малинового.

Бойовики звинувачують в обстрілах українських військових.