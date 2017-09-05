Лідер КНДР "напрошується на війну" - США

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Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин із випробуваннями ядерної бомби "напрошується на війну", заявила посланець США в ООН.

На надзвичайному засіданні Ради безпеки ООН у Нью-Йорку Ніккі Гейлі наголосила, що США не хочуть війни, але терпіння "не безмежне".

Пані Гейлі закликала Раду Безпеки ухвалити максимально жорсткі санкції щодо КНДР.

"Поки не пізно, ми повинні вжити усіх наявних у нашому розпорядженні дипломатичних заходів", - заявила вона.

Ніккі Гейлі додала, що країни, які мають економічні зв'язки з Пхеньяном, своїми діями сприяють зростанню ядерних амбіцій режиму.

Посланець пообіцяла оприлюднити розроблений США новий проект резолюції Радбезу ООН, який голосуватимуть наступного понеділка.

Повернення до переговорів

Відкриваючи засідання Радбезу, заступник генерального секретаря ООН Джеффрі Фелтман заявив, що дії Пхеньяну підривають глобальну безпеку і закликав владу КНДР виконувати резолюції ООН.

"КНДР залишається єдиною в світі країною, яка порушує чинні норми проведення ядерних випробувань", - заявив він.

Посол Британії в ООН Метью Райкрофт заявив, що прямі переговори з Пхеньяном можливі лише тоді, коли країна припинить ескалацію.

"Діалог завжди буде нашою кінцевою метою, але повернення до нього без ознак серйозних намірів з боку Пхеньяну буде кроком до їх провалу. Північна Корея повинна змінити свій курс", - заявив він.

Перед засіданням президент США Дональд Трамп заявив, що є ще сектори економіки КНДР, проти яких можуть ввести санкції.

Посол Китаю в ООН Лю Цзеї повторив заклик до всіх сторін повернутися за стіл переговорів. "Проблему треба вирішити мирним шляхом. Китай не дозволить ситуації на півострові перейти у війну і хаос", - заявив він.

Копирайт изображения AFP Image caption Радбез ООН зібрався на екстренне засідання щодо КНДР

Останні випробування

У неділю, 3 вересня, Північна Корея провела черговий випробувальний вибух ядерного заряду. За оцінками, його потужність в рази перевищила потужність бомби, яка знищила у 1945 році Хіросіму.

Це був шостий і найсильніших з усіх проведених Північною Кореєю випробувальних ядерних вибухів. За даними Геологічної служби США, магнітуда підземного поштовху склала 6,3.

У відповідь на такі дії свого північного сусіда 4 вересня Південна Корея провела навчання з використанням реальної зброї, що симулюють напад на ядерний полігон КНДР.

Міністерство оборони в Сеулі обіцяє до кінця вересня провести нові навчання з використанням справжньої зброї, у тому числі ракет системи "повітря-земля" "Таурус", встановлених на винищувачах F-15.

Південна Корея і США домовилися переглянути чинні норми, для того, щоби Сеул міг подвоїти максимальний заряд своїх ракет.