Путін підтримує миротворців на Донбасі, але за певних умов

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Президент Росії Володимир Путін вважає, що присутність миротворців ООН на Донбасі пішла б на користь вирішенню конфлікту на сході України, і доручив російському МЗС внести відповідний проект резолюції на розгляд Радбезу ООН.

"Присутність миротворців, навіть можна сказати не миротворців, а тих людей, які забезпечують безпеку місії ОБСЄ, вважаю цілком доречною і не бачу тут нічого поганого. Навпаки, вважаю, що це пішло б на користь вирішення проблеми на південному сході України", - сказав російський президент на прес-конференції за підсумками саміту БРІКС.

За словами Володимира Путіна, ці сили повинні знаходитися на лінії розмежування і ні на яких інших територіях.

При цьому президент Росії наголосив, що розміщення на Донбасі миротворців можливе лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, яке буде узгоджене з представниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Про введення в Україну миротворців для деескалації ситуації неодноразово заявляв президент Петро Порошенко.