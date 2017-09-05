На Карибах набирає потужності ураган Ірма

Копирайт изображения Getty Images Image caption Минулого тижня Техас накрив руйнівний ураган "Гарві"

Урагану "Ірма", що насувається на Карибські острови, надали четверту категорію потужності.

Вітер сягав 220 км/год і може посилитися у найближчі дві доби, повідомив Національний центр ураганів США.

За прогнозами, "Ірма" накриє Підвітряні Антильські острови, викличе штормові хвилі, небезпечний для життя вітер і зливи.

Тим часом у американському штаті Флорида оголосили надзвичайний стан.

А штати Техас і Луїзіана оговтуються від урагану "Гарві", буревію четвертої категорії із сильними зливами, який зруйнував тисячі домівок.

Національний центр ураганів США зауважує, що ще зарано говорити, які саме наслідку урагану "Ірма" можна очікувати на континенті.

Очікується, що "Ірма" сягне Підвітряних островів ввечері четверга або ранку середи за місцевим часом, повідомили у центрі. Ураган просувався зі швидкістю 20 км/год.

Він може призвести до опадів до 25 см у деяких північних регіонах і підвищення рівню води до 3 м вище нормального рівня.

Копирайт изображения Reuters Image caption У магазинах в Пуерто-Рико порожні полиці

У Пуерто-Рико також оголосили надзвичайний стан та активізували Національну гвардію. У вівторок всі школи будуть закриті. Голова Пуерто-Рико оголосив про організацію укриттів, де можна розмістити до 62 000 людей.

У магазинах довгі черги. Люди запасаються їжею, водою, батарейками, генераторами та іншим.