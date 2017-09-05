МЗС: росіян не має бути серед миротворців ООН на Донбасі

Копирайт изображения Getty Images Image caption МЗС України та президент Росії Володимир Путін обмінялися заявами щодо можливості запровадження миртворчої місії ООН на Донбасі. На фото - миротворці ООН в Лівані

Міністерство закордонних справ України відреагувало на заяву президента Росії Володимира Путіна про підтримку запровадження миротворчої місії на Донбасі.

Українські дипломати нагадали, що розгорнути миротворчу операцію ООН на Сході України запропонував український президент Петро Порошенко у березні 2015 року.

У МЗС наполягають, що така місія має запроваджуватися лише за згодою Києва й передбачати "виведення всіх окупаційних військ та найманців, а також їхньої зброї з території України" та повернення контролю над кордоном з Росією.

"У разі прийняття рішення про запровадження операції з підтримання миру (ОПМ), не може бути й мови про присутність військового чи іншого персоналу сторони-агресора на території України під виглядом миротворців, оскільки це суперечитиме базовим принципам миротворчої діяльності ООН", - йдеться у заяві українського дипвідомства.

Там також відкинули озвучену Володимиром Путіним ідею щодо отримання згоди від самопроголошених "ДНР" і "ЛНР" на запровадження миротворчої місії ООН.

Заява Путіна

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Раніше президент Росії заявив: "Присутність миротворців, навіть можна сказати не миротворців, а тих людей, які забезпечують безпеку місії ОБСЄ, вважаю цілком доречною і не бачу тут нічого поганого. Навпаки, вважаю, що це пішло б на користь вирішення проблеми на південному сході України".

За його словами, ці сили повинні перебувати на лінії розмежування і ні на яких інших територіях.

При цьому президент Росії наголосив, що розміщення на Донбасі миротворців можливе лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, яке буде узгоджене з представниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР".

Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська припустила, що згодом Кремль може запропонувати, щоб серед миротворців були росіяни.

"Навіть не між рядків, а прямо окупант говорить про охоронців для спостерігачів СММ ОБСЄ з функціоналом, який не зачіпає потреби та інтереси мирного населення, розташування їх на лінії зіткнення тощо. З часом, звісно, виявиться, що і миротворцями повинні бути в переважній чисельності росіяни, що на думку РФ буде цілком логічним кроком", - написала пані Айвазовська у Facebook.

Росія послідовно заперечує збройну підтримку незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі, однак визнає присутність там російських добровольців.