Британська королівська пара виграла суд через топлес-фото

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Герцог та герцогиня Кембриджські стягнули через французький суд 100 тис. євро за топлес-фото герцогині.

За рішенням суду, фотографії, зроблені під час відпочинку королівської пари у Провансі, були втручанням у приватне життя.

Також суд оштрафував працівників і фотографів журналу Closer на понад 100 тис. євро - це максимально можлива сума у даному випадку.

При цьому юристи королівської родини вимагали відшкодування розміром 1,6 млн євро.

Засуджені

Image caption Палац у Провансі, де відпочивала королівська пара

Знімки герцогині Кейт, яка засмагала на терасі, були зроблені за допомогою довгофокусного об'єктива та з'явилися на обкладинці журналу Closer у 2012 році.

Суд також стягнув 3 тис. євро компенсацій з регіональної газети La Provence, яка опублікувала фото герцогині у купальнику.

У справі судили шістьох людей, зокрема фотографів та екс-редактора Closer.

Усіх оштрафували відповідно до їх ролі та внеску у скандальні публікації.

Чоловік герцогині Кейт- принц Вільям - є другим у черзі престолонаслідування після батька, принца Уельського Чарльза.