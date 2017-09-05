Україна отримала запит Грузії на екстрадицію Саакашвілі
Міністерство юстиції отримало звернення від Грузії про взяття під варту та екстрадицію Міхеіла Саакашвілі, заявив у Києві заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов.
Раніше пан Саакашвілі оголосив про намір повернутись до України 10 вересня.
За даними головної прокуратури Грузії, пан Саакашвілі є обвинуваченим у чотирьох кримінальних провадженнях.
- Саакашвілі оголосив, що повернеться в Україну 10 вересня
- У чому звинувачують Саакашвілі у Грузії?
- У Саакашвілі не залишилося жодного громадянства. Як так сталося?
Зокрема, вони стосуються розтрати державних коштів у великих розмірах, зловживання становищем і завдання шкоди здоров'ю.
Цей запит ґрунтується на рішенні суду Тбілісі про арешт Саакашвілі від 2 серпня 2014 року та оголошення Саакашвілі у розшук ще 4 серпня 2014 року.
Міністерство юстиції передало цей запит на розгляд генеральній прокуратурі.
Нагадуємо, що Міхеіл Саакашвілі отримав українське громадянство у травні 2015 року.
Під час його перебування в громадянстві України була інформація про отримання запиту Грузії щодо видачі, проте тоді українська влада відмовила.
У липні 2017 року Петро Порошенко припинив громадянство України Міхеіла Саакашвілі через нібито приховування ним при отриманні громадянства інформації про кримінальні справи у Грузії.
Міхеіл Саакашвілі заперечує приховування інформації під час отримання громадянства, а кримінальні справи проти нього у Грузії називає політичним переслідуванням.
Позбавлення українського громадянства пан Саакашвілі називає розправою з політичним супротивником з боку президента Петра Порошенка.
Попри формальне позбавлення українського громадянства Міхеіл Саакашвілі зумів прилетіти з США до ЄС і вільно подорожує Євросоюзом.
Він стверджує, що не має жодного паспорта, окрім українського. Грузинське громадянство у нього забрали в 2015 році.
Міхеіл Саакашвілі запланував 10 вересня повернутись до України з Польщі через пункт пропуску "Краковець".
У державній прикордонній службі заявляють, що його паспорт вже не дійсний, та обіцяють не пропустити на територію України, а документи вилучити.
Натомість "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі" організовує зустріч свого лідера біля пункту пропуску, в якому запланована участь тисяч активістів та десятків членів парламенту.
Позбавлення українського громадянства засудила низка українських опозиційних партій, зокрема "Самопоміч", яка вже зголосилась зустрічати пана Саакашвілі на кордоні.