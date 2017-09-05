Україна отримала запит Грузії на екстрадицію Саакашвілі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Україна заявила, що отримала звернення про екстрадицію Міхеіла Саакашвілі перед його можливим приїздом до країни

Міністерство юстиції отримало звернення від Грузії про взяття під варту та екстрадицію Міхеіла Саакашвілі, заявив у Києві заступник міністра юстиції Сергій Пєтухов.

Раніше пан Саакашвілі оголосив про намір повернутись до України 10 вересня.

За даними головної прокуратури Грузії, пан Саакашвілі є обвинуваченим у чотирьох кримінальних провадженнях.

Зокрема, вони стосуються розтрати державних коштів у великих розмірах, зловживання становищем і завдання шкоди здоров'ю.

Цей запит ґрунтується на рішенні суду Тбілісі про арешт Саакашвілі від 2 серпня 2014 року та оголошення Саакашвілі у розшук ще 4 серпня 2014 року.

Міністерство юстиції передало цей запит на розгляд генеральній прокуратурі.

Нагадуємо, що Міхеіл Саакашвілі отримав українське громадянство у травні 2015 року.

Під час його перебування в громадянстві України була інформація про отримання запиту Грузії щодо видачі, проте тоді українська влада відмовила.

У липні 2017 року Петро Порошенко припинив громадянство України Міхеіла Саакашвілі через нібито приховування ним при отриманні громадянства інформації про кримінальні справи у Грузії.

Міхеіл Саакашвілі заперечує приховування інформації під час отримання громадянства, а кримінальні справи проти нього у Грузії називає політичним переслідуванням.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Пан Саакашвілі стверджує, що подорожує світом за українським паспортом й іншого в нього немає

Позбавлення українського громадянства пан Саакашвілі називає розправою з політичним супротивником з боку президента Петра Порошенка.

Попри формальне позбавлення українського громадянства Міхеіл Саакашвілі зумів прилетіти з США до ЄС і вільно подорожує Євросоюзом.

Він стверджує, що не має жодного паспорта, окрім українського. Грузинське громадянство у нього забрали в 2015 році.

Міхеіл Саакашвілі запланував 10 вересня повернутись до України з Польщі через пункт пропуску "Краковець".

У державній прикордонній службі заявляють, що його паспорт вже не дійсний, та обіцяють не пропустити на територію України, а документи вилучити.

Натомість "Рух нових сил Міхеіла Саакашвілі" організовує зустріч свого лідера біля пункту пропуску, в якому запланована участь тисяч активістів та десятків членів парламенту.

Позбавлення українського громадянства засудила низка українських опозиційних партій, зокрема "Самопоміч", яка вже зголосилась зустрічати пана Саакашвілі на кордоні.