Путін: "вони краще їстимуть траву, ніж відмовляться від ядерної програми"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Південна Корея проводить військові навчання на фоні тривалої напруги на півострові

Президент Росії Володимир Путін заявив, що розширення санкцій проти Північної Кореї є "марним", оскільки її громадяни "радше їстимуть траву, ніж відмовляться від своєї ядерної програми".

У понеділок США заявили, що ініціюватимуть нову резолюцію ООН про жорсткіші санкції проти КНДР - після недільного випробування ядерної бомби.

Пан Путін також заявив, що посилення "військової істерії" може призвести до глобальної катастрофи.

Єдиним шляхом вирішення проблеми, за його словами, є дипломатія.

Китай, головний союзник КНДР, також закликав повернутися до переговорів.

Російський лідер виступив на зустрічі групи BRICS (Бразилія, Росія, Індія, Китай та Південна Африка) у Китаї.

Хоча він і назвав ядерні випробування Північної Кореї "провокаційними", але зазначив:

"Будь-які санкції тепер будуть марними та неефективними".

Копирайт изображения Reuters Image caption Володимир Путін: "Санкції вже вичерпані"

"Вони радше їстимуть траву, ніж відмовляться від своєї програми, якщо не почуватимуться в безпеці. А що може гарантувати безпеку? Відновлення міжнародного права. Ми повинні сприяти діалогу між усіма зацікавленими сторонами", - сказав пан Путін.

Посилаючись на "гуманітарний аспект", він зазначив, що від іще жорсткіших санкцій постраждають мільйони людей, і додав: "Санкції вже вичерпані".

У понеділок посланець США в ООН Ніккі Гейлі заявила, що лише найжорсткіші санкції дозволять вирішити цю проблему шляхом дипломатії.

У вівторок канцлер Німеччини Ангела Меркель підтримала цю позицію, заявивши, що для боротьби із "явним порушенням міжнародних конвенцій" з боку КНДР конче необхідні санкції.

Якими можуть бути санкції?

Минулого місяця Рада Безпеки одностайно проголосувала за заборону експорту з Північної Кореї та обмеження інвестицій у країну.

Які ще заходи можуть запровадити проти країни, пані Гейлі не пояснила, але дипломати прогнозують, що значний вплив матиме заборона продажу нафти КНДР.

Крім того, можуть заборонити національну авіакомпанію країни, прийом працівників з КНДР, закордонні поїздки північнокорейських чиновників, а також - заморозити активи.

У вівторок міністр закордонних справ Південної Кореї Кан Гьон Хва після бесіди зі своїм китайським колегою заявила, що, на її думку, Пекін "відкритий для подальших санкцій".

Володимир Путін заявив, що торгівля Росії з Північною Кореєю є незначною і не порушує умов чинних міжнародних санкцій.