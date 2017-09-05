12 років у школі: Рада почала освітню реформу

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Депутати проголосували за законопроект "Про освіту". Це рішення підтримали 255 депутатів.

Одним із основних нововведень закону є 12-річна середня освіта. Діти, які підуть до першого класу у 2018 навчальному році, закінчать школу в 2030 році. У МОН пояснюють, що нові методики викладання неможливо "увіпхати" у 11 років навчання.

Вчителям обіцяють підняти зарплатню. З держбюджету щороку на освіту виділятимуть не менше від 7% ВВП.

Закон вперше гарантує право на освіту для осіб із особливими потребами.

Передбачається створення автономії шкіл та фінансової прозорості. Кожен навчальний заклад буде оприлюднювати інформацію про надходження усіх коштів та їхнє призначення.

Прем'єр Володимир Гройсман раніше заявляв, що реалізація реформи освіти обійдеться в $ 3 млрд.