У Італії померла дитина від малярії

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В Італії від церебральної малярії померла чотирирічна дівчинка. Це сталося в місті Брешія на півночі країни, де малярії немає, тому лікарям цей випадок здається загадковим.

Софії Заго не стало у неділю ввечері - після того, як у суботу її відвезли до лікарні з високою температурою.

В Італії немає комара роду Anopheles - головного переносника хвороби. Втім, після цьогорічного спекотного серпня багато хто побоюється, що він може досягти Італії.

Комар міг потрапити до країни на літаку.

Софія з батьками відпочивала в Бібйоне - курорті на Адріатичному морі поблизу Венеції.

Місто Тренто, де в дівчинки діагностували малярію, розташоване у регіоні Трентіно в передгір'ях Альп.

"З малярією в Трентіно я стикнувся вперше за свою 30-річну кар'єру", - розповів доктор Клаудіо Патерностер, фахівець із інфекційних хвороб у лікарні Санта-Кіра в Тренто.

З 1950-х років в Італії не було проблем із малярією, бо болота, в яких розмножувалися комарі, було висушено.

Припускають, що Софія могла підхопити малярію від одного з двох хворих дітей у лікарні Тренто. Вони заразилися в Африці й одужали.

Софія там лікувалася від діабету.

Але представник сфери охорони здоров'я Трентіно Паоло Бордон каже, що Софія і двоє інших дітей були в різних відділах.

До того ж Софії не переливали кров, додав він. І наголосив, що лікування від малярії та діабету дуже відрізняється.

За даними італійської газети Corriere della Sera, 2015 року малярія забрала приблизно 438 тисяч життів у 95 тропічних країнах.