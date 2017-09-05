Лутковська: омбудсмен РФ повідомила, що Клих - у психлікарні

Копирайт изображения LETMYPEOPLEGO.ORG Image caption Миколу Карпюка та Станіслава Клиха (праворуч) разом судили у Грозному

За даними уповноваженого з прав людини Росії Тетяни Москалькової, засуджений в РФ українець Станіслав Клих перебуває в психіатричній лікарні в російському Магнітогорську. Про це повідомила український омбудсмен Валерія Лутковська.

Таку відповідь пані Лутковська отримала на своє звернення до російської колеги, зазначено на офіційній сторінці уповноваженого у Facebook.

Станіслав Клих перебував у психіатричній лікарні станом на 4 вересня, додала вона.

Омбудсман РФ також повідомила українській колезі, що його госпіталізували за власною письмовою згодою.

Українському омбудсмену також повідомили, що найближчим часом його планують виписати, "зважаючи на поліпшення загального стану", і він відбуватиме покарання далі.

Станіслава Клиха засудили у травні 2017 року до 20 років тюрми зі звинуваченнями у вбивстві російських військових під час російсько-чеченської війни у 90-х роках.

Ще більший термін - 22,5 років - отримав Микола Карпюк з такими самими звинуваченнями.

Їх судив Верховний суд Чечні. Станіслава Клиха відправили відбувати покарання у Челябінську область.

Обидва українці заперечують свою вину і твердять, що у вказані роки взагалі не перебували на території Чечні.

Останнім часом адвокати Станіслава Клиха твердили про погіршення його психічного здоров'я.