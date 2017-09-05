Лутковська: омбудсмен РФ повідомила, що Клих - у психлікарні
За даними уповноваженого з прав людини Росії Тетяни Москалькової, засуджений в РФ українець Станіслав Клих перебуває в психіатричній лікарні в російському Магнітогорську. Про це повідомила український омбудсмен Валерія Лутковська.
Таку відповідь пані Лутковська отримала на своє звернення до російської колеги, зазначено на офіційній сторінці уповноваженого у Facebook.
Станіслав Клих перебував у психіатричній лікарні станом на 4 вересня, додала вона.
Омбудсман РФ також повідомила українській колезі, що його госпіталізували за власною письмовою згодою.
Українському омбудсмену також повідомили, що найближчим часом його планують виписати, "зважаючи на поліпшення загального стану", і він відбуватиме покарання далі.
Станіслава Клиха засудили у травні 2017 року до 20 років тюрми зі звинуваченнями у вбивстві російських військових під час російсько-чеченської війни у 90-х роках.
Ще більший термін - 22,5 років - отримав Микола Карпюк з такими самими звинуваченнями.
Їх судив Верховний суд Чечні. Станіслава Клиха відправили відбувати покарання у Челябінську область.
Обидва українці заперечують свою вину і твердять, що у вказані роки взагалі не перебували на території Чечні.
Останнім часом адвокати Станіслава Клиха твердили про погіршення його психічного здоров'я.