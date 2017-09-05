У Китаї ув'язнили чоловіка за продаж VPN

Копирайт изображения Getty Images Image caption Громадяни Китаю дуже обмежені у тому, що можна робити і говорити онлайн

У Китаї чоловіка ув'язнили на дев'ять місяців за те, що допомагав користувачам відвідувати сайти, які блокує китайський уряд.

Згідно з судовими документами, Дена Цзивея з провінції Гуандун звинуватили у незаконному продажі програм, відомих як "віртуальні приватні мережі" (VPN).

Використання VPN є незаконними в Китаї, оскільки ці програми дозволяють користувачам уникнути державного контролю за тим, що вони роблять онлайн.

Цей вирок - лише частина широкого наступу на використання VPN у Китаї.

Ден Цзивей почав продавати VPN 2015 року, а заарештували його у серпні 2016 року за звинуваченням у продажі програм, які дозволяють "відвідувати іноземні сайти, до яких немає доступу з китайських IP-адрес", повідомляє видання South China Morning Post

Китайський уряд має величезну систему моніторингу, відому як "великий китайский файрвол", яка стежить за тим, що люди роблять і пишуть в інтернеті.

Вона також блокує доступ до популярних сайтів, зокрема таких як Facebook та YouTube.

У січні 2017 року китайський уряд розпочав кампанію проти використання VPN. Було закрито багато комерційних провайдерів VPN, а тих, хто продавав програмне забезпечення для VPN, попередили про можливий арешт або штраф.

Вжиті китайським урядом заходи також змусили компанію Apple видалити 60 програм зі свого китайського App Store, які дозволяли користувачам переглядати веб-сторінки за допомогою VPN.

За це рішення компанія піддалася жорсткій критиці.