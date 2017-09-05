У Британії затримали підозрюваних у підготовці теракту

Image caption Британські крайні праві організації заборонили минулого року

У Британії за підозрою у підготовці теракту арештували членів забороненої неонацистської організації, повідомили у міністерстві оборони країни.

За повідомленням, серед затриманих 22-річний, двоє 24-річних та 32-річний чоловік.

Поліція затримала їх за підозрою у приналежності до британської правоцентристського угрупування "Національна дія".

За повідомленням поліції, арешти були заплановані, за затриманими слідкували спецслужби, загрози цивільному населенню не було.

Чоловіків затримали за підозрою в членстві в угрупуванні, підготовці та підбурюванні до актів тероризму за статтею 41 Закону про тероризм 2000, а саме за підозрою у членстві в забороненій організації.

Британський крайній правий рух "Національна дія" минулого року заборонила міністр внутрішніх справ Амбер Рудд.

Членство в забороненій організації є кримінальним правопорушенням, за яке передбачене покарання терміном до 10 років.