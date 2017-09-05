Київ: на місці сміттєзвалища планують гірськолижний комплекс

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У Голосіївському районі влада Києва планує побудувати гірськолижний комплекс "Пирогово". Про це повідомили у КМДА.

У відомстві зазначили, що шукають інвестора. Орієнтовно проект коштуватиме 12,3 млн євро.

"Зокрема, вивчається можливість такого будівництва на колишньому полігоні твердих побутових відходів № 1. На земельній ділянці орієнтовною площею 100 га планують облаштувати: кафе, стоянку, спортцентр із басейном, водойму, готель, мотузковий парк та низку приміщень", - розповіли у профільному департаменті.

Також планують відкрити іподром, а також майданчики для проведення спортивних заходів.