Турчинов: "Путін погрожує світу озброєнням тероризму"

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Секретар РНБО України Олександр Турчинов прокоментував заяву президента РФ В. Путіна щодо можливої поставки США летальної зброї Україні. Про це йдеться на сайті РНБО.

За його словами, коментарі пана Путіна свідчать про "продовження фінансування та забезпечення зброєю світового тероризму".

"Президент РФ дозволяє собі лякати США та міжнародну спільноту тим, що на окупованій російськими військами території Донбасу нібито залишилось "достатньо зброї", яку можуть направити в будь-яку гарячу точку світу, "чутливу для тих, хто створює їм проблеми, - тобто США", - пояснив пан Турчинов.

Раніше спецпредставник Держдепартаменту США у справах України Курт Волкер підтвердив британській Financial Times, що адміністрація Дональда Трампа "серйозно розглядає" надання Києву летальної зброї.