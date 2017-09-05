Сирійська армія прорвала блокаду "ІД" у Дейр-Ез-Зор

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Сирійські військові прорвали оточення бойовиків "Ісламської держави" у місті Дейр-ез-Зор, повідомляють державні ЗМІ.

Військові та їхні прибічники прорвали оборону "Ісламської держави" у місті Дейр-ез-Зор, яке перебувало в облозі понад два роки, повідомляє сирійське державне інформаційне агентство.

Бійці сирійської армії прорвалися до бази 137-ї механізованої бригади і доєдналися до сирійських військових. Внаслідок цього багато бойовиків залишили свої позиції, покинувши зброю і боєприпаси, стверджує агентство.

Майже 93 тисячі цивільних перебували в блокаді з 2015 року.

Ракка, де-факто столиця "халіфату", якою місто проголосила джихадисти три роки тому, перебуває в облозі антитеррористичної коаліції на чолі зі США.

Міноборони Росії у вівторок повідомило, що прорвати оборону "ІД" сирійським військовим допомогла російська авіація.

Президент Башар Асад подякував солдатам, які захищали Дейр-ез-Зор з 2014 року за їхню "стійкість перед наймогутнішими терористичними організаціями на очах у землі".

Сирійські війська також знищили понад 50 "джихадмобілей", за допомогою яких терористи намагалися зупинити наступ, уточнюється у заяві.