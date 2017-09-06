Ураган Ірма: люди готуються до "потенційно катастрофічного" шторму
Мешканці островів у Карибському готуються до удару урагану Ірма, найпотужнішого атлантичного шторму за десятиліття. Посадовці застерігають, що стихія матиме "потенційно катастрофічні" наслідки.
Ураганові присвоїли п'яту, найвищу категорію. Швидкість вітру сягає до 295 км/год.
Він уже підійшов до Островів Лівард і рухається далі в напрямку Пуерто-Рико та Домініканської Республіки.
В американському Кі-Весті, штат Флорида, проводять обов'язкову евакуацію.
"Ми наполегливо говоримо людям, що вони повинні евакуюватися. Не можна дозволити собі залишатися на острові, коли на вас іде ураган п'ятої категорії", - каже Мартін Сентерфітт, директор Центру надзвичайних операцій у окрузі Монро у штаті Флорида.
З наближенням шторму з районів ризику були евакуйовані тисячі людей.
На кількох островах, популярних серед туристів, закрилися аеропорти, а влада закликала людей піти до громадських притулків.
Президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан для Флориди, Пуерто-Рико та Американських Віргінських островів. У цих районах мобілізовані федеральні аварійні служби.