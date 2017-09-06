За добу в АТО 32 обстріли, але без втрат - штаб

Копирайт изображения Прес-центр штабу АТО / Facebook

За минулу добу на Донбасі було зафіксовано 32 обстріли позицій української армії, але втрат серед військових не було, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

"Противник не застосовував міномети та інше важке озброєння", - йдеться у повідомленні.

Обстріли тривали на донецькому та приморському напрямках, зокрема у районі Лебединського, Водяного, Старогнатівки, Гнутового, Широкиного, Зайцевого, околицях Авдіївки та на шахті Бутівка.

На луганському напрямку зберігалася тиша, додали у штабі.

Водночас у самопроголошеній "ДНР" заявляють про порушення перемир'я з боку української армії.