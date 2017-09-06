Януковича звинуватили у конституційному перевороті 2010 року

Копирайт изображения Getty Images

Екс-президенту України Віктору Януковичу і екс-міністру юстиції Олександру Лавриновичу повідомили про підозру в захопленні державної влади в Україні у 2010 році - шляхом конституційного перевороту. Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко.

За матеріалами справи, "конституційний переворот 2010 року" призвів до "захоплення державної влади", оскільки у неконституційний спосіб розширили повноваження президента, а роль парламенту та уряду звузили, зазначив пан Луценко.

За версією слідства, Янукович і Лавринович, спільно з іншими особами, вжили заходів для незаконної зміни чинної Конституції, "без рішення єдиного органу законодавчої влади в Україні - Верховної Ради", написав пан Луценко у Facebook.

2010 року, за часів президентства Віктора Януковича, Конституційний Cуд України скасував політреформу 2004 року, визнавши її нелегітимною, і повернув у дію Конституцію 1996 року.

Раніше Віктора Януковича вже звинуватили у держзраді, пособництві представникам влади РФ та діях, вчинених з метою зміни меж території України.

Колишній президент та його захист заперечують звинувачення, а також називають заочний процес незаконним.

У середу проходить чергове судове засідання у справі за обвинуваченням пана Януковича у державній зраді.