Біля Ради активісти на авто вимагають "доступне розмитнення"

Копирайт изображения Богдан Крикливенко / Facebook

Під стінами Верховної Ради власники автомобілів з іноземною реєстрацією почали акцію за "доступне розмитнення авто". Вони вимагають змінити правила розмитнення автомобілів.

Активісти повністю перекрили вулицю Грушевського. В урядовому кварталі автівки стоять у заторах.

Як повідомляє агенція "УНН", до стін Верховної Ради активісти принесли залізні діжки і стукають по них.

Автомобілі з номерами іноземної реєстрації стоять і поблизу Європейської площі стоять.

Як повідомляє у Facebook "Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто", у середу відбудеться засідання парламентського комітету з питань податкової та митної політики, що розглядає законопроекти, у яких зацікавлені активісти.

"Саме в цьому комітеті "зависли" наші законопроекти №5561 та "5562, які могли б вирішити проблему доступності автомобілів та які вже одержали позитивні висновки всіх інших необхідних комітетів", - йдеться у повідомленні асоціації.

За даними асоціації, зараз в Україні майже 700 тисяч нерозмитнених автомобілів.

"Ми звикли вірити лише перевіреній та офіційній інформації, тому направили лист з вимогою надати інформацію про стан та час розгляду наших проектів у цьому комітеті", - додали там.

Копирайт изображения Богдан Крикливенко / Facebook Image caption Активісти заблокували вулиці біля Верховної Ради