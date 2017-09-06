Новому адвокату Януковича дали 2 тижні на ознайомлення

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Оболонський районний суд Києва частково задовольнив клопотання нового захисника екс-президента Віктора Януковича Максима Гераська, надавши йому додатковий час на ознайомлення із матеріалами справи.

Таким чином, наступне засідання відбудеться за два тижні, 21 вересня.

Сам державний захисник заявляв, що на ознайомлення зі справою йому потрібно щонайменше три місяці.

Віктор Янукович звинувачення на свою адресу відкидає і вважає справу проти себе політично мотивованою.

На попередньому засіданні 17 серпня колегія суддів задовольнила клопотання колишнього адвоката пана Януковича Віталія Мешечка про самовідвід.

Віталія Мешечека Віктору Януковичу призначили за державні гроші після того, як він відкликав із судового процесу своїх адвокатів Віталія Сердюка та Ігоря Сидоренка.

Екс-президента, який переховується у Росії, підозрюють у державній зраді.

Судовий процес постійно затягується через проблеми з адвокатами та інші процедурні питання.

6 вересня панові Януковичу повідомили про нову підозру, заявив генпрокурор Юрій Луценко. Екс-президента звинуватили у конституційному перевороті 2010 року.