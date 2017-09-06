Ryanair скорочує обсяг ручної поклажі в салоні

Копирайт изображения Getty Images

Авіакомпанія Ryanair заявила, що багато її клієнтів більше не зможуть взяти в літак два предмети ручної поклажі.

Бюджетний авіаперевізник повідомив, що пасажири без пріоритетної посадки повинні будуть безплатно здавати другий предмет багажу біля входу на посадку.

Водночас Ryanair знизить мінімальний багажний збір з 35 до 25 євро та збільшить мінімальну норму платного багажу з 15 до 20 кг.

За словами компанії, ці зміни почнуть діяти з листопада.

Раніше авіакомпанія заявила, що стала жертвою власної доброти після того, як пасажирам безкоштовно дозволили брати на борт другий предмет багажу.

Через зловживання такою практикою з боку пасажирів виникали затримки польотів, каже компанія.