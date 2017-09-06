В Індії дозволили аборт 13-річній жертві зґвалтування

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Верховний суд Індії дав дозвіл на аборт 13-річній дівчинці, яка стала жертвою зґвалтування.

Дівчинка з міста Мумбаї перебуває на 32 тижні вагітності. Аби зробити аборт, їй потрібна була згода суду, оскільки переривання вагітності після 20-го тижня в Індії дозволене лише у випадку загрози для життя матері.

Аборт мають зробити у п'ятницю, повідомив ВВС адвокат дівчинки.

Її вагітність виявили після того, як батьки відвезли доньку до лікаря, запідозривши у неї ожиріння.

Дівчина каже, що її зґвалтував колега її батька. Чоловік зараз перебуває під арештом.

Доктор Нікхіл Датар, який визначив вагітність дівчинки, назвав рішення суду проривом.

Лише кілька тижнів тому інша жертва зґвалтування в Індії, 10-річна дівчинка, якій не дозволили зробити аборт, народила дитину.

Вона також була на 32 тижні вагітності, але їй відмовили в аборті, коли лікарі сказали, що переривання вагітності буде "надто ризикованим".

У травні про схожий випадок повідомляли зі штату Хар'яна, де 10-річній дівчинці дозволили аборт. Вона стверджує, що її ґвалтував вітчим.

Імен жодної з дівчат не можна назвати з юридичних причин.

За словами кореспондента BBC у Делі Гіти Панді, ці випадки впродовж останніх кількох місяців шокували Індію, і спровокували заклики до влади до кращої боротьби зі зґвалтуваннями.