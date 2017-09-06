В Індії дозволили аборт 13-річній жертві зґвалтування
Верховний суд Індії дав дозвіл на аборт 13-річній дівчинці, яка стала жертвою зґвалтування.
Дівчинка з міста Мумбаї перебуває на 32 тижні вагітності. Аби зробити аборт, їй потрібна була згода суду, оскільки переривання вагітності після 20-го тижня в Індії дозволене лише у випадку загрози для життя матері.
Аборт мають зробити у п'ятницю, повідомив ВВС адвокат дівчинки.
Її вагітність виявили після того, як батьки відвезли доньку до лікаря, запідозривши у неї ожиріння.
Дівчина каже, що її зґвалтував колега її батька. Чоловік зараз перебуває під арештом.
- 10-річна індійська зґвалтована дівчинка народила
- 10-річній жертві зґвалтування у Індії дозволили зробити аборт
Доктор Нікхіл Датар, який визначив вагітність дівчинки, назвав рішення суду проривом.
Лише кілька тижнів тому інша жертва зґвалтування в Індії, 10-річна дівчинка, якій не дозволили зробити аборт, народила дитину.
Вона також була на 32 тижні вагітності, але їй відмовили в аборті, коли лікарі сказали, що переривання вагітності буде "надто ризикованим".
У травні про схожий випадок повідомляли зі штату Хар'яна, де 10-річній дівчинці дозволили аборт. Вона стверджує, що її ґвалтував вітчим.
Імен жодної з дівчат не можна назвати з юридичних причин.
За словами кореспондента BBC у Делі Гіти Панді, ці випадки впродовж останніх кількох місяців шокували Індію, і спровокували заклики до влади до кращої боротьби зі зґвалтуваннями.