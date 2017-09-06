Суд зберіг за ЄС право призначати країнам квоти щодо мігрантів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Угода про квоти мала на меті зменшити тиск припливу мігрантів на прикордонні країни ЄС - Грецію та Італію

Найвищий суд ЄС відхилив позов східноєвропейських країн через угоду про розміщення мігрантів серед різних країн Євросоюзу, укладену під час найгострішого періоду мігрантської кризи 2015 року.

Зокрема Європейський Суд справедливості відкинув заперечення, висунуті Угорщиною та Словаччиною, щодо обов'язкових квот по кількості мігрантів, які має розмістити у себе кожна країна.

Угода про квоти мала на меті зменшити тиск припливу мігрантів на прикордонні країни ЄС - Грецію та Італію.

Загалом, за схемою квот було переміщено по Євросоюзу 28 тис. осіб, тоді як автори домовленості прогнозували, що таких мігрантів буде близько 160 тис.

За два роки, протягом яких діють квоти, Угорщина не прийняла до себе жодного мігранта, який звертався за прихистком.

Водночас посадовці ЄС наполягали на тому, що квоти поширюватимуться на всі країни Євросоюзу, незалежно від того, голосували вони за чи проти угоди.

Проти домовленості по квотам у 2015 році виступили Угорщина, Словаччина, Чехія та Румунія.