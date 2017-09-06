Google Україна запустив сервіс пошуку авіаквитків

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В Україні почав працювати сервіс Google Авіаквитки (Google Flights), який допомагатиме користувачам шукати квитки для авіаперельотів.

"Наприклад, ви плануєте поїздку з Києва до Лондона, і у вас немає особливих переваг, якою авіакомпанією летіти, і ви не прив'язані до конкретної дати. Google Авіаквитки може порекомендувати альтернативні аеропорти або дати поїздки, які дозволять знизити витрати на переліт, а також запропонує інформацію з прогнозом, коли ціни на авіаквитки можуть зрости і на скільки", - йдеться у офіційному блозі Google.

Також сервіс дає можливість відстежувати вартість квитків на обраний рейс, й система буде повідомляти про всі зміни ціни в Google Асистенті та електронною поштою.

Також Google Авіаквитки мають функцію "Огляд", яка показуватиме популярні напрямки у період відпусток.