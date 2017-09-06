В аварії на Рівненщині загинули журналіст і політологи
Внаслідок аварії у Рівненській області у середу зранку загинуло п'ятеро людей, серед яких відомий журналіст та політологи.
"Поліцейські з'ясували, що автомобіль "Opel Omega", рухаючись автодорогою поблизу села Масевичі Рокитівського району з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем "DAF" з причепом", - йдеться у повідомленні поліції Рівненщини.
Четверо чоловіків, які перебували у "Opel", загинули на місці, п'ятий помер згодом у реанімації.
Пізніше у соцмережах стали відомі імена загиблих.
Серед них: журналіст Володимир Карагяур, викладач "Києво-Могилянської академії" та юрист Олексій Курінний, політолог та історик Олександр Маслак, політолог Олександр Ніконоров.
А у реанімації помер екс-заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації та директор офісу реформ Донецької області Сергій Попов.
Повідомляється, що всі загиблі поверталися з конференції у Варшаві.
Чи отримав пошкодження водій вантажівки, не повідомляється.