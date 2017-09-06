В аварії на Рівненщині загинули журналіст і політологи

Копирайт изображения Поліція Рівненщини Image caption Легковик виїхав на зустрічну смугу й зіткнувся з вантажівкою

Внаслідок аварії у Рівненській області у середу зранку загинуло п'ятеро людей, серед яких відомий журналіст та політологи.

"Поліцейські з'ясували, що автомобіль "Opel Omega", рухаючись автодорогою поблизу села Масевичі Рокитівського району з невідомих поки причин виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажним автомобілем "DAF" з причепом", - йдеться у повідомленні поліції Рівненщини.

Четверо чоловіків, які перебували у "Opel", загинули на місці, п'ятий помер згодом у реанімації.

Пізніше у соцмережах стали відомі імена загиблих.

Серед них: журналіст Володимир Карагяур, викладач "Києво-Могилянської академії" та юрист Олексій Курінний, політолог та історик Олександр Маслак, політолог Олександр Ніконоров.

А у реанімації помер екс-заступник голови Донецької військово-цивільної адміністрації та директор офісу реформ Донецької області Сергій Попов.

Повідомляється, що всі загиблі поверталися з конференції у Варшаві.

Чи отримав пошкодження водій вантажівки, не повідомляється.