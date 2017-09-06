Южаніна: амністії для власників авто на іноземних номерах не буде

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Депутат Верховної Ради, голова парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна виключає податкову амністію для власників автомобілів з іноземними номерами.

"Як ми можемо піти на поступки? Я не сприймаю вимоги та вважаю, що це було б недоречно загалом. У країні все суспільство повинно розуміти, що такі ультиматуми не повинні розглядатися негайно. Це що, соціальне питання? Ні", - заявила голова в ефірі телеканалу "112 Україна".

У середу під стінами Верховної Ради власники автомобілів з іноземною реєстрацією повністю перекрили вулицю Грушевського. Вони вимагають змінити правила розмитнення таких авто.

Ніна Южаніна заявила, що вже є кілька варіантів, як вирішити дану проблему.

"Люди, які сьогодні вийшли на вулицю, не хочуть нічого платити та не хочуть нести відповідальність за порушення законодавства. Ми не можемо забути й не реагувати на те, що 8 млн громадян мають автомобілі з українською реєстрацією, платили податки тощо", - сказала вона.

За словами голови податкового комітету, питання, як бути з власниками нерозмитнених автівок, має вирішити Кабінет Міністрів і подати відповідний законопроект до парламенту.

"Західноукраїнська асоціація власників транзитних авто" раніше повідомляла, що саме в середу має засідати комітету з питань податкової та митної політики, що розглядає законопроекти, у яких зацікавлені активісти.

"Саме в цьому комітеті "зависли" наші законопроекти №5561 та "5562, які могли б вирішити проблему доступності автомобілів та які вже одержали позитивні висновки всіх інших необхідних комітетів", - йдеться у повідомленні асоціації.

Державна фіскальна служба повідомила, що в Україні незаконно перебуває понад 63,9 тисячі автомобілів з іноземними номерами.