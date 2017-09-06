Бойовики вимагають звільнити "терористів" в обмін на заручників - Геращенко

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Українська сторона на засіданні у Мінську підтвердила свою пропозицію щодо негайного звільнення заручників. Про це повідомила представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко.

"Ми вимагаємо звільнити 87 українців , чиє місцезнаходження нами встановлене. Українська сторона в рамках компромісу готова звільнити 309 осіб, аби тільки витягти наших", - написала пані Геращенко у Facebook.

Водночас вона зазначила, що "каменем спотикання" є вимога звільнити "криміналітет і терористів", що не підпадають під дії мінських угод, тому це, за її словами, неприйнятно.

Ірина Геращенко додала, що хорошою новиною є передача представниками Міжнародного комітету Червоного Хреста листів і пакунків від родичів у в'язниці на окупованих територіях Донбасу, де утримуються українські заручники.

6 вересня у Мінську відбулося засідання гуманітарної підгрупи Тристоронньої контактної групи із врегулювання ситуації на Донбасі.