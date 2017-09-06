Christian Dior та Gucci відмовляться від дуже худих моделей

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Доми моди, у тому числі Christian Dior та Gucci, заявили, що перестануть залучати на свої покази моделей, вага яких є нижчою за норму.

Французькі компанії Louis Vitton Moët Hennessy (LVMH) та Kering, які є одними з лідерів індустрії моди, зробили цей крок на тлі критики щодо заохочення компаніями розладів харчування.

Моделі мають носити розмір, більший, ніж французький 32, що відповідає британському 6 чи американському нульовому, повідомили в LVMH.

Компанії також не використовуватимуть моделей, молодших 16 років, для показів одягу для дорослих.

Керівник Kering мільярдер Франсуа-Анрі Піно заявив, що компанія сподівається "надихнути всю галузь їх наслідувати".

Два цих французьких бренди включають також Givenchy, Yves Saint Laurent, Alexander McQueen, Marc Jacobs, Thomas Pink, Fendi та Stella McCartney.

У Франції закон про заборону надто худих моделей набув чинності у травні.

Компанію можуть оштрафувати на суму до 75 тисяч євро або її керівника можуть ув'язнити на термін до шести місяців, якщо вони порушують закон.

Моделі також мають пред'явити актуальну медичну довідку, що вони здорові й можуть працювати на цій роботі.

Kering і LVMH обіцяють, що згодом з моделями працюватиме психолог чи психотерапевт.

Зміни в правилах модних компаній набудуть чинності до Паризького тижня моди, який відбудеться вже цього місяця.