Руйнування і евакуація: ураган "Ірма" рухається Карибами

Копирайт изображения AFP Image caption У Пуерто-Рико, де оголошено надзвичайний стан, вже зафіксовали різкий підйом рівня води

Островами Карибського басейну і південно-східним узбережжям США пройшов ураган "Ірма", який називають найпотужнішим ураганом в Атлантиці за останнє десятиліття.

На острові Сен-Мартен зруйновано чотири найміцніших будівлі, повідомив міністр внутрішніх справ Франції. Про жертв урагану поки що не повідомляють.

Копирайт изображения EPA Image caption До тимчасового притулку Сан-Хуані, Пуерто-Рико, доставляють воду

Влада США раніше попереджала про катастрофічні наслідки урагану.

Ураган вже досяг п'ятої, максимальної категорії - він сильніший за ураган "Харві", який раніше пронісся узбережжям Техасу і призвів до повені. Швидкість вітру в центрі урагану досягає 300 км на годину.

Спочатку ураган прийшов на острови Антигуа і Барбуда, потім рушив до французьких Сен-Бартелемі і Сен-Мартен. Очікується, що ураган попрямує до Пуерто-Ріко та Домініканської Республіки.

На острові Кі-Уест (штат Флорида) американська влада оголосила обов'язкову евакуацію.

"Перші дані свідчать, що ситуація на острові Антигуа не така погана, але ми не можемо сказати те ж саме про острів Барбуда, оскільки у нас поки немає майже ніякої інформації", - повідомляє радіо ABS на Антигуа.

За даними місцевих видань, на Антигуа і острові Барбуда у багатьох будинках вітром знесло дахи.

Як зазначали раніше метеорологи, потужність урагану дозволяє йому зривати дахи і розбивати вікна, а також висмикувати пальми і перетворювати їх у снаряди, які можуть убивати людей.

Як попереджають фахівці, що далі просуватиметься ураган, то сильнішим він буде.

Президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайного стану в штаті Флорида, у Пуерто-Рико та на Віргінських островах.

Раніше попередження про ураган випустили для Антигуа і Барбуди, Сент-Кітс і Невіс, островів Ангілья і Монтсеррат, Сен-Мартен, Сен-Бартелемі та інших.

Багато аеропортів зачинені, авіакомпанії опиралися на місцеві прогнози погоди, аби скасувати рейси.

Копирайт изображения Reuters Image caption Ураган рухається на захід зі швидкістю близько 25 км/год

За певного збігу обставин ураган може торкнутися Британських Віргінських островів, Кубу, і до суботи опинитися в американському штаті Флорида.

Міністерство закордонних справ Британії закликало британців, які перебувають на Карибах і у Флориді виїхати з небезпечного району.