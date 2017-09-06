Руйнування і евакуація: ураган "Ірма" рухається Карибами
Островами Карибського басейну і південно-східним узбережжям США пройшов ураган "Ірма", який називають найпотужнішим ураганом в Атлантиці за останнє десятиліття.
На острові Сен-Мартен зруйновано чотири найміцніших будівлі, повідомив міністр внутрішніх справ Франції. Про жертв урагану поки що не повідомляють.
Влада США раніше попереджала про катастрофічні наслідки урагану.
Ураган вже досяг п'ятої, максимальної категорії - він сильніший за ураган "Харві", який раніше пронісся узбережжям Техасу і призвів до повені. Швидкість вітру в центрі урагану досягає 300 км на годину.
Спочатку ураган прийшов на острови Антигуа і Барбуда, потім рушив до французьких Сен-Бартелемі і Сен-Мартен. Очікується, що ураган попрямує до Пуерто-Ріко та Домініканської Республіки.
На острові Кі-Уест (штат Флорида) американська влада оголосила обов'язкову евакуацію.
"Перші дані свідчать, що ситуація на острові Антигуа не така погана, але ми не можемо сказати те ж саме про острів Барбуда, оскільки у нас поки немає майже ніякої інформації", - повідомляє радіо ABS на Антигуа.
За даними місцевих видань, на Антигуа і острові Барбуда у багатьох будинках вітром знесло дахи.
Як зазначали раніше метеорологи, потужність урагану дозволяє йому зривати дахи і розбивати вікна, а також висмикувати пальми і перетворювати їх у снаряди, які можуть убивати людей.
Як попереджають фахівці, що далі просуватиметься ураган, то сильнішим він буде.
Президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайного стану в штаті Флорида, у Пуерто-Рико та на Віргінських островах.
Раніше попередження про ураган випустили для Антигуа і Барбуди, Сент-Кітс і Невіс, островів Ангілья і Монтсеррат, Сен-Мартен, Сен-Бартелемі та інших.
Багато аеропортів зачинені, авіакомпанії опиралися на місцеві прогнози погоди, аби скасувати рейси.
За певного збігу обставин ураган може торкнутися Британських Віргінських островів, Кубу, і до суботи опинитися в американському штаті Флорида.
Міністерство закордонних справ Британії закликало британців, які перебувають на Карибах і у Флориді виїхати з небезпечного району.