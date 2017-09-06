За місяць лінію зіткнення з Донбасом перетнули 1,2 млн осіб
У серпні лінію зіткнення в районі проведення АТО на Донбасі перетнули майже 1,2 мільйони осіб. Про це повідомили у прес-службі Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України.
У міністерстві зазначили, що кількість перетинів збільшилася на 2,3% у Донецькій області, у Луганській - на 12%, у порівнянні з липнем.
Зазначається, що з контрольованої території на тимчасово непідконтрольну виїхали 583 тисяс людей, а в інший бік - 605 тисяч.
Найбільше навантаження зафіксували на КПП "Мар'їнка", "Станиця Луганська", "Майорське", "Новотроїцьке" та "Гнутове".
У МінТОТ додали, що на тимчасово непідконтрольні території було доставлено 130 тонн гуманітарних вантажів від міжнародних організацій, із них 10 тонн - продукти харчування і 120 тонн - будівельні матеріали.