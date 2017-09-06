Україна у Мінську наполягає на підгрупі щодо кордону - Оліфер

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Українська сторона в Мінську наполягає на створенні підгрупи із питань повернення Україні контролю над державним кордоном на Донбасі. Про це повідомила прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

"Україна пропонує обговорювати скасування указу президента РФ про визнання документів, виданих квазівладою ОРДЛО; відмову від встановлення т.зв "кордону"; відновлення контролю України за українсько-російським кордоном та створення робочої підгрупи щодо кордону", - зазначила пані Оліфер.

Раніше українські дипломати нагадали, що розгорнути миротворчу операцію ООН на Сході України запропонував український президент Петро Порошенко у березні 2015 року.

Представник України в політичній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ольга Айвазовська припустила, що згодом Кремль може запропонувати, щоб серед миротворців були росіяни.

Росія послідовно заперечує збройну підтримку незаконних формувань "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі, однак визнає присутність там російських добровольців.