ДНК-тест: Сальвадор Далі не є батьком ворожки Марії Пілар
Завдяки тестуванню виявилося, що іспанка не є донькою художника-сюрреаліста Сальвадора Далі.
Марія Пілар Абель Мартінес, що практикує ворожіння на картах таро, заявляє, що художник мав роман із її матір'ю Антонією за рік до того, як вона з'явилася на світ у 1956 році.
Суд у Мадриді дав дозвіл на ексгумацію тіла художника у червні.
Тепер Фонд "Гала-Сальвадора Далі" має докази, що ці двоє людей не є родичами.
"Аналізи ДНК доводять, що Пілар Абель не є донькою Далі", - йдеться в заяві, яку оприлюднили у середу.
Результати тесту чекали протягом шести тижнів. Тіло Сальвадора Далі ексгумували зі склепу в музеї, присвяченому його життю.
Якби ця жінка встановила свою спорідненість з художником, то могла б претендувати на спадок Далі, який належить Іспанії з моменту його смерті у 1989 році.
Зразки ДНК зняли із зубів, кісток і нігтів Далі. Ця операція тривала упродовж чотирьох годин.
Заяви пані Мартінес раніше дивували багатьох, включно із біографом Сальвадора Далі Ієном Ґібсоном, який заявив, що у художника аж ніяк не могло бути дітей.
"Далі завжди хвалився: "Я безплідний. Треба бути безплідним, щоб бути великим художником", - заявив його біограф.
Поки невідомо, як відреагувала пані Мартінес на ці новини.