ДНК-тест: Сальвадор Далі не є батьком ворожки Марії Пілар

Копирайт изображения AFP Image caption Пані Мартінес (праворуч) заявляє, що у її матері Антонії і Сальвадора Далі був роман за рік до її народження

Завдяки тестуванню виявилося, що іспанка не є донькою художника-сюрреаліста Сальвадора Далі.

Марія Пілар Абель Мартінес, що практикує ворожіння на картах таро, заявляє, що художник мав ‎роман із її матір'ю Антонією за рік до того, як вона з'явилася на світ у 1956 році.

Суд у Мадриді дав дозвіл на ексгумацію тіла художника у червні.

Тепер Фонд "Гала-Сальвадора Далі" має докази, що ці двоє людей не є родичами.

"Аналізи ДНК доводять, що Пілар Абель не є донькою Далі", - йдеться в заяві, яку оприлюднили у середу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гала, дружина Далі, померла в 1982 році

Результати тесту чекали протягом шести тижнів. Тіло Сальвадора Далі ексгумували зі склепу в музеї, присвяченому його життю.

Якби ця жінка встановила свою спорідненість з художником, то могла б претендувати на спадок Далі, який належить Іспанії з моменту його смерті у 1989 році.

Зразки ДНК зняли із зубів, кісток і нігтів Далі. Ця операція тривала упродовж чотирьох годин.‎‎

Заяви пані Мартінес раніше дивували багатьох, включно із біографом Сальвадора Далі Ієном Ґібсоном, ‎який заявив, що у художника аж ніяк не могло бути дітей.

"Далі завжди хвалився: "Я безплідний. ‎Треба бути безплідним, щоб бути великим художником", - заявив його біограф.

Поки невідомо, як відреагувала пані Мартінес на ці новини.