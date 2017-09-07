Руйнівний ураган "Ірма" наблизився до Пуерто-Рико

Копирайт изображения Jose Jimenez/Getty Images Image caption Жителі Пуерто-Рико готуються до урагану

Ураган "Ірма", який раніше спричинив серйозні руйнування на островах в Карибському морі, наближається до американської території Пуерто-Рико.

З наближенням урагану в Пуерто-Рико посилилися вітер і злива.

У середу щонайменше семеро людей загинули на заморських територіях Франції, ще одна людина загинула в результаті удару стихії на острові Барбуда.

Прем'єр-міністр Антигуа і Барбуда Гастон Браун повідомив, що в результаті урагану острів, на якому проживають 1700 людей, був повністю зруйнований.

За попередніми оцінками, на відновлення інфраструктури, зруйнована приблизно на 95%, буде потрібно близько 150 мільйонів доларів.

Копирайт изображения Reuters Image caption Наслідки урагану на острові Тортола - найбільшому з групи Британських Віргінських Островів

Схожа ситуація склалася на французькій території Сен-Бартелемі і розділеному між Францією і Нідерландами острові Сен-Мартен.

Повідомляють, що багато територій залишилися без електрики, в деяких місцях зафіксовані повені, в будинках місцевих жителів вітром знесло дахи.

Копирайт изображения AFP Image caption Французькі території Сен-Бартелемі та Сен-Мартен залишилися без електрики через ураган

"Ірму" називають найпотужнішим ураганом в Атлантиці за останнє десятиліття. Швидкість вітру в центрі урагану досягає 300 км/год.

Ураган досяг п'ятої, максимальної категорії, - він сильніше урагану "Гарві", який раніше вдарив по узбережжю Техасу і призвів до катастрофічної повені.

Копирайт изображения Reuters Image caption У Пуерто-Рико перед наближенням урагану посилився вітер

Як зазначали раніше метеорологи, ураган такої сили легко може зривати дахи і розбивати вікна, а також висмикувати пальми і перетворювати їх на снаряди, які можуть вбивати людей. Фахівці застерігають, що по мірі просування ураган буде тільки посилюватися.

Президент США Дональд Трамп оголосив режим надзвичайного стану в штаті Флорида і на заморських американських територіях в Пуерто-Рико і на Віргінських островах. На острові Кі-Вест (штат Флорида) влада США оголосила обов'язкову евакуацію.

Поки що незрозуміло, який вплив матиме ураган на материкову частину США.

Міністр закордонних справ Британії Борис Джонсон заявив, що британський уряд підтримує зв'язок із заморськими територіями, які лежать на шляху урагану, і робить "все можливе для допомоги постраждалим".

Копирайт изображения EPA Image caption У деяких районах Флориди через ураган оголосили обов'язкову евакуацію

Тим часом Національний центр США із запобігання ураганів повідомив, що тропічний шторм "Хосе", що утворився над Атлантичним океаном, посилився до урагану першої категорії і рухається у напрямку до карибського регіону.

До урагану посилився також інший тропічний шторм в Мексиканській затоці, що отримав ім'я "Катя". Раніше повідомляли, що він досягне берегів Мексики в п'ятницю вранці.

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