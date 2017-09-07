В АТО без втрат, більшість обстрілів були неприцільними - штаб

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Минулої доби на Донбасі було зафіксовано 34 обстріли позицій українських військових, більшість із них - неприцільні, повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Втрат серед українських військових не було, додали у штабі.

Основна активність обстрілів і далі лишається на приморському напрямку, зокрема на підступах до Водяного, біля Гнутового, Богданівки та Талаківки.

На донецькому напрямку обстрілювали околиці Зайцевого та Авдіївську промзону, а на луганському - район Малинового.

У самопроголошеній "ДНР" заявляють про порушення перемир'я з боку українських військових.