Facebook виявив "фінансовану РФ" кампанію з дезінформації
Facebook каже, що виявив російську кампанію з пропагування у соцмережі суперечливих соціальних та політичних месседжів.
За інформацією Facebook, протягом останніх двох років у рамках цієї кампанії було витрачено 100 тис. доларів на тисячі рекламних оголошень.
Реклама не підтримувала жодних політиків, а натомість фокусувалася на таких темах, як імміграція, раса та рівні права.
- Цілями російських хакерів стали виборчі системи 21 штату США - чиновник
- Зять Трампа Кушнер заперечив змову з Росією
- Трамп передумав співпрацювати з Росією у сфері кібербезпеки
Facebook заявив, що співпрацює з американськими слідчими з цього питання.
Соцмережа передає докази спеціальному прокурору Роберту Мюллеру, який контролює розслідування імовірного втручання Росії у президентські вибори у США.
Росія послідовно заперечує факт втручання в американські вибори.
Рекламні оголошення спрямовували користувачів на сотні акаунтів, які поширювали неправдиву інформацію або в інший спосіб порушували умови Facebook, кажуть там.
"Реклама й акаунти, схоже, були зосереджені навколо соціальних та політичних меседжів різної ідеологічної тематики, спрямованих на розбрат", - йдеться у повідомленні Facebook, опублікованому в середу.
За словами компанії, вона має підстави вважати, що деякі акаунти були безпосередньо пов'язані з фабрикою тролей в Санкт-Петербурзі, яка сама себе називає Агентством з вивчення інтернету, але можливості незалежно підтвердити це немає.
Згадані акаунти вже закриті, додав голова служби безпеки соцмережі Алекс Стеймос.