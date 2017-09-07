Facebook виявив "фінансовану РФ" кампанію з дезінформації

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Facebook каже, що виявив російську кампанію з пропагування у соцмережі суперечливих соціальних та політичних месседжів.

За інформацією Facebook, протягом останніх двох років у рамках цієї кампанії було витрачено 100 тис. доларів на тисячі рекламних оголошень.

Реклама не підтримувала жодних політиків, а натомість фокусувалася на таких темах, як імміграція, раса та рівні права.

Facebook заявив, що співпрацює з американськими слідчими з цього питання.

Соцмережа передає докази спеціальному прокурору Роберту Мюллеру, який контролює розслідування імовірного втручання Росії у президентські вибори у США.

Росія послідовно заперечує факт втручання в американські вибори.

Рекламні оголошення спрямовували користувачів на сотні акаунтів, які поширювали неправдиву інформацію або в інший спосіб порушували умови Facebook, кажуть там.

"Реклама й акаунти, схоже, були зосереджені навколо соціальних та політичних меседжів різної ідеологічної тематики, спрямованих на розбрат", - йдеться у повідомленні Facebook, опублікованому в середу.

За словами компанії, вона має підстави вважати, що деякі акаунти були безпосередньо пов'язані з фабрикою тролей в Санкт-Петербурзі, яка сама себе називає Агентством з вивчення інтернету, але можливості незалежно підтвердити це немає.

Згадані акаунти вже закриті, додав голова служби безпеки соцмережі Алекс Стеймос.