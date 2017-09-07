Ізраїль "обстріляв завод хімічної зброї у Сирії"

Сирія заявила, що ізраїльські винищувачі обстріляли військову базу на заході країни. Є також повідомлення, що удару було завдано по заводу з виготовлення хімічної зброї.

Сирійська армія повідомила, що ракети були випущені з повітряного простору Лівану і влучили по базі біля міста Масьяф. В результаті загинули двоє солдатів, йдеться у заяві армії.

Непідтверджені арабські ЗМІ повідомляють, що мішенню атаки стала фабрика з виробництва хімічної зброї.

Ізраїль, який і раніше проводив таємні напади на склади зі зброєю в Сирії, не прокоментував ці повідомлення.