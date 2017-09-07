США прагнуть замороження активів Кім Чен Ина

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США запропонували низку нових санкцій ООН проти Північної Кореї, серед яких - заборона на продаж країні нафти й замороження активів північнокорейського лідера Кім Чен Ина.

Проект резолюції, який отримали члени Ради Безпеки ООН, з'явився після того, як КНДР провела шосте ядерне випробування і неодноразово запускала ракети.

Крім того, Пхеньян заявляє, що розробив водневу бомбу і погрожує ударами США.

За очікуваннями, Китай і Росія виступлять проти подальших санкцій.

На Північну Корею вже накладені суворі обмежувальні заходи з метою змусити країну згорнути свої збройні програми.

У серпні ООН розширила санкції проти КНДР, зокрема заборонивши імпорт з КНДР вугілля. Це коштує Північній Кореї приблизно 1 млрд доларів - близько третини всього експортну з країни.

Але деякі торгові шляхи лишаються відкритими.

У проекті нової резолюції США пропонують повністю заборонити постачання КНДР низки нафтопродуктів та заборонити купівлю в неї продуктів текстильної галузі.

Резолюція також пропонує заморозити активи Кім Чен Ина та уряду Північної Кореї, а також заборонити йому та іншими високопосадовцям подорожувати.

Північнокорейським робітникам також заборонять працювати за кордоном.

Грошові перекази з прибутку від роботи за кордоном та експорт текстилю є двома найважливішими джерелами доходу, які залишилися в Північній Кореї.

Але, за очікуваннями, ініціатива США наштовхнеться на супротив з боку Китаю та Росії, які постачають нафту в Північну Корею і мають право вето в Раді Безпеки.

Президент Росії Володимир Путін раніше заявив, що обсяг нафти, яку експортує його країна в КНДР (близько 40 тис тонн) є незначним.

"Не варто піддаватися емоціям і заганяти Північну Корею в кут", - сказав він.

Китай є найбільшим торговельним партнером і Північної Кореї, і США та підтримав нещодавні санкції проти Пхеньяна.

Але і Китай, і Росія наполягають на альтернативних шляхах вирішення проблеми.

Копирайт изображения KCNA Image caption Інформаційне агентство Північної Кореї повідомило, що на цьому фото - громадські святкування нового ядерного випробування

Вони пропонують, аби США та їхній союзник Південна Корея припинили свої військові навчання, які нервують КНДР, а також зупинили розгортання протиракетного комплексу THAAD в Південній Кореї, в обмін на згортання Пхеньяном своєї ядерної та ракетної програми.

Цю пропозицію США та Південна Корея відхилили.

Копирайт изображения EPA Image caption Сутички південнокорейців, які протестують проти розгортання комплексу THAAD, із поліцією

Президент США Дональд Трамп застеріг, що США можуть зупинити торгівлю з країнами, які торгують з Північною Кореєю.

США також натякнули, що якщо Радбез не ухвалить резолюцію на своєму засіданні в понеділок, вони можуть запровадити санкції в односторонньому порядку.

Міністр фінансів Стів Мнучін у середу заявив журналістам: "Ми вважаємо, що Північну Корею слід економічно відрізати (від світу)".

"У мене готове розпорядження. Воно готове піти до президента. Воно дозволить мені... накласти санкції на будь-кого, хто торгуватиме з Північною Кореєю", - сказав він.