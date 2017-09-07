США прагнуть замороження активів Кім Чен Ина
США запропонували низку нових санкцій ООН проти Північної Кореї, серед яких - заборона на продаж країні нафти й замороження активів північнокорейського лідера Кім Чен Ина.
Проект резолюції, який отримали члени Ради Безпеки ООН, з'явився після того, як КНДР провела шосте ядерне випробування і неодноразово запускала ракети.
Крім того, Пхеньян заявляє, що розробив водневу бомбу і погрожує ударами США.
За очікуваннями, Китай і Росія виступлять проти подальших санкцій.
На Північну Корею вже накладені суворі обмежувальні заходи з метою змусити країну згорнути свої збройні програми.
У серпні ООН розширила санкції проти КНДР, зокрема заборонивши імпорт з КНДР вугілля. Це коштує Північній Кореї приблизно 1 млрд доларів - близько третини всього експортну з країни.
Але деякі торгові шляхи лишаються відкритими.
У проекті нової резолюції США пропонують повністю заборонити постачання КНДР низки нафтопродуктів та заборонити купівлю в неї продуктів текстильної галузі.
Резолюція також пропонує заморозити активи Кім Чен Ина та уряду Північної Кореї, а також заборонити йому та іншими високопосадовцям подорожувати.
Північнокорейським робітникам також заборонять працювати за кордоном.
Грошові перекази з прибутку від роботи за кордоном та експорт текстилю є двома найважливішими джерелами доходу, які залишилися в Північній Кореї.
Але, за очікуваннями, ініціатива США наштовхнеться на супротив з боку Китаю та Росії, які постачають нафту в Північну Корею і мають право вето в Раді Безпеки.
Президент Росії Володимир Путін раніше заявив, що обсяг нафти, яку експортує його країна в КНДР (близько 40 тис тонн) є незначним.
"Не варто піддаватися емоціям і заганяти Північну Корею в кут", - сказав він.
Китай є найбільшим торговельним партнером і Північної Кореї, і США та підтримав нещодавні санкції проти Пхеньяна.
Але і Китай, і Росія наполягають на альтернативних шляхах вирішення проблеми.
Вони пропонують, аби США та їхній союзник Південна Корея припинили свої військові навчання, які нервують КНДР, а також зупинили розгортання протиракетного комплексу THAAD в Південній Кореї, в обмін на згортання Пхеньяном своєї ядерної та ракетної програми.
Цю пропозицію США та Південна Корея відхилили.
Президент США Дональд Трамп застеріг, що США можуть зупинити торгівлю з країнами, які торгують з Північною Кореєю.
США також натякнули, що якщо Радбез не ухвалить резолюцію на своєму засіданні в понеділок, вони можуть запровадити санкції в односторонньому порядку.
Міністр фінансів Стів Мнучін у середу заявив журналістам: "Ми вважаємо, що Північну Корею слід економічно відрізати (від світу)".
"У мене готове розпорядження. Воно готове піти до президента. Воно дозволить мені... накласти санкції на будь-кого, хто торгуватиме з Північною Кореєю", - сказав він.