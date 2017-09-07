Порошенко пропонує скасувати недоторканість депутатів нової Ради

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Президент Петро Порошенко закликав депутатів внести зміни до Конституції, які скасовують депутатську недоторканість. Про це президент заявив під час щорічного звернення до Верховної Ради.

При цьому Петро Порошенко запропонував, щоб полегшити депутатам рішення, ввести його у дію 1 січня 2020 року для депутатів вже нової Ради.

На його пропозицію Рада відреагувала оплесками і сміхом.

"Можливо це буде ефективніше", - зазначив президент і подякував за підтримку.

Президент сказав, що ця Верховна Рада побила рекорд у знятті недоторканості з окремих депутатів.

В липні парламент зняв недоторканність з трьох депутатів Борислава Розенблата, Максима Полякова із фракції "Народний фронт", Олеся Довгого, група "Воля народу". ГПУ просила про зняття ще з двох депутатів - "Радикальної партії "Андрія Лозового і "Народного фронту" Євгена Дейдея. Але з них недоторканість не зняли.