Порошенко: ще більше доказів, що РФ готується до масштабної війни

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Доказів того, що Росія готується до масштабної війни, стає все більше. Про це заявив Петро Порошенко під час щорічного звернення до Верховної Ради.

"Немає жодних ознак, що Москва готова піти з Криму, чи Донбасу, а от доказів її підготовки до наступальної війни континентального масштабу, на жаль, дедалі більше", - заявив президент.

Як приклад пан Порошенко навів російські військові навчання "Захід-2017", під виглядом яких не виключається створення нових угруповань військ РФ для вторгнення до України.

"7 тис. платформ з військовими наближаються до кордонів України. Немає гарантій, що вони повернуться назад", - заявив президент.

За його словами, саме через це Україна посилила контроль на всіх ділянках кордону.

Він нагадав, що у 2014 році під прикриттям нібито забезпечення безпеки Олімпіади в Сочі Росія розгорнула угруповання для проведення спецоперації із захоплення Криму.

Президент також зауважив, що у липні 2008 року проходили навчання "Кавказ-2008" і тоді російські війська, замість того, щоб із полігонів повернутися до пунктів постійної дислокації, напали на Грузію.

Президент наголосив, що теперішні навчання, які триватимуть аж два місяці, значно масштабніші.

"Очевидно, Кремль перевіряє, наскільки готові до великої війни із Заходом не лише російські збройні сили, але й вся російська держава", - наголосив Петро Порошенко.

Російсько-білоруські навчання "Захід-2017" заплановані на середину вересня у західних регіонах Росії та у Білорусі. До них буде залучено близько 13 тисяч військових двох країн та майже 700 одиниць техніки.

Міністр оборони України Степан Полторак заявляв, що ці навчання можуть використати для агресії проти України.

Секретар РНБО Олександр Турчинов раніше допускав, після активної фази навчань російський військовий контингент може залишитися в республіці Білорусь.

За ходом навчань також будуть стежити у НАТО.

У Росії ж наголошують, що навчання мають виключно оборонний характер.