Порошенко: миротворці ООН "на всьому окупованому Донбасі" стануть проривом

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Президент Петро Порошенко заявив, що розміщення "блакитних касок" ООН на всій "окупованій території Донбасу стане проривом" у мирному врегулюванні конфлікту. Про це президент заявив під час щорічного звернення до Верховної Ради.

За його словами, місія ООН має бути розміщена "на всій тимчасово окупованій території, включаючи неконтрольований ділянку українсько-російського державного кордону".

"Ми виступаємо за розгортання повноцінної миротворчій місії ООН на Донбасі. Її метою має бути не консервація російської окупації і легалізація російської військової присутності, а забезпечення міцного миру…та повне відновлення територіальної цілісності нашої держави", - зазначив президент.

Порошенко підкреслив, що згадана місія повинна відповідати принципам миротворчих операцій ООН, що апріорі виключає участь в ній представників країни-агресора і сторону конфлікту.

Про миротворчу місію ООН на Донбасі керівництво України говорить вже два роки.

Через протилежні погляди України та Росії на миротворців експерти сумніваються, що справа може піти далі заяв.

Петро Порошенко нещодавно заявив, що на найближчій сесії Генасамблеї ООН у вересні презентує "ініціативу із введення миротворців ООН на окуповані території Донбасі".