Кейт через токсикоз не змогла відвести принца Джорджа до школи

Копирайт изображения PA Image caption Принц Джордж познайомився з директоркою школи

Принц Джордж перший день пішов до школи. Його супроводжував батько - принц Вільям. Його мама, герцогиня Кембриджська, пропустила цю подію через погане самопочуття.

За словами принца Вільяма, Кейт досі страждає від ранкової нудоти.

Принц Джордж, якому чотири роки, ходитиме до початкової школи Томаса у лондонської районі Баттерсі. Навчання у початкових класах цієї школи коштує 18 тис. фунтів стерлінгів на рік (приблизно 23,5 тис. доларів).

Шкільна форма учнів складається з синіх шортів та жакета, високих червоних гетрів та чорних туфель.

4 вересня стало відомо, що герцог і герцогиня Кембриджські чекають на третю дитину. Про поповнення в королівській родині вирішили оголосити, не чекаючи 12- го тижня вагітності через ранковий токсикоз герцогині, який був у неї і під час двох попередніх вагітностей.

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З-поміж випускників школи Томаса у Баттерсі - солістка групи Florence and the Machine Флоренс Велч і британська топ-модель і актриса Кара Делевінь.

У довіднику британських шкіл The Good Schools Guide про школу, де навчатиметься принц Джордж, сказано таке: "Велика, жвава, трохи метушлива школа для батьків-космополітів, які хочуть, щоб їхні діти отримали найкращу освіту в англійській школі, яку тільки можна отримати за гроші".

За словами колишнього директора Thomas's Battersea Бена Томаса, це дуже почесно для школи, що члени королівської сім'ї вибрали саме цей навчальний заклад для принца Джорджа.

Раніше принц Джордж ходив в дитячий садок при школі Westacre Montessori в Норфолку.

Біля школи Томаса в Баттерсі зранку чекали відеооператор і фотограф, щоби зняти перший день принца Джорджа в школі. Раніше принц Вільям звернувся до преси з проханням поважати право його сина на приватне життя.

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Перший день в школі самого принца Вільяма і його молодшого брата - принца Гаррі - пройшов під прицілом об'єктивів натовпу фотографів. Під їхньою школою Ветербі в Кенсінгтоні тоді чекало багато репортерів.

Принц Чарльз свого часу навчався вдома - уроки проходили в Букінгемському палаці, де в одній з кімнат встановили шкільну дошку і парту. У віці восьми років принца Чарльза відправили в школу в Беркширі.

Відвідування школи для юних членів королівської сім'ї - відносно нове явище для Віндзорів, зазначає кореспондент ВВС при королівському дворі Пітер Хант. Королеву Єлизавету свого часу вчили вдома через побоювання, що в школі вона може потрапити під "поганий вплив".